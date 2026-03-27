将棋の福間香奈女流五冠＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が２７日、大阪・高槻市の関西将棋会館で棋士編入試験第３局に敗れ、３連敗で不合格となった。２０２２年以来、２度目の挑戦。０勝３敗で終わった前回からのリベンジ、棋士編入を目指したが、今回も昨年１０月にプロ入りした３人の若手棋士（山下数毅四段、片山史龍四段、生垣寛人四段）に敗れた。棋士編入試験は養成機関の奨励会を介さず、アマチュアや