今日27日は日差しの届いた所が多く、高知県の江川崎では最高気温が24.4℃と5月上旬並みとなりました。週末から来週初めはさらに気温が上がり、関東から九州で大型連休のころのような陽気となりそうです。宮崎では今年初めての夏日が予想されています。今日27日西日本で5月上旬並みの気温に今日27日は本州付近は高気圧に覆われて、東日本・西日本を中心にたっぷりの日差しが届きました。日差しとともに気温が上がり、午後3時まで