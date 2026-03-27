将棋の福間香奈女流五冠（清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花、34）が挑んだ自身2度目となる棋士編入試験五番勝負の第3局が3月27日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で指され、福間女流五冠は試験官の生垣寛人四段（22）に88手で敗れた。この結果、シリーズ対戦成績は0勝3敗となり、不合格が決定。前回の挑戦に続き、2度目の受験でもプロの厚い壁に阻まれ、女性初の「棋士」誕生はならなかった。【映像】福間女流五冠、敗