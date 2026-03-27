ヒグマへの発砲をめぐり、猟銃を所持する許可を取り消されたハンターの男性が北海道を訴えた裁判で、最高裁は男性の逆転勝訴の判決を言い渡しました。中継です。最高裁の前では、さきほどまで原告の男性が「完全決着」と書かれた旗をだし、報道陣の取材に対し喜びの声をあげました。27日午後3時から始まった裁判で、最高裁は男性の訴えを退けた2審の判決を取り消し、逆転勝訴の判決を言い渡しました。この裁判は、北海道猟友会砂川