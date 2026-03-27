元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が27日、自身のXを更新。個人的な企画提案を受け取らない理由を説明した。テレ東系人気バラエティー「ゴッドタン」「あちこちオードリー」などを手がける佐久間氏は、自身に個人的に持ち込まれる企画が多数あるとした上で「事務所の方にメール頂いたものは、担当スタッフが振り分けてます。仕事のオファーではなく、ご自身の企画をお送り頂いてるものは僕には届きません」と説明した。そ