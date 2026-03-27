約372万円から！ トヨタ新型「ハイラックス」実車公開！2026年3月23日、トヨタのタイ法人トヨタ・モーター・タイランドは「第47回バンコク国際モーターショー」にて、フルモデルチェンジした新型ピックアップトラック「ハイラックス トラボ（HILUX TRAVO）」の実車を公開しました。2025年11月にワールドプレミアされた新型ハイラックスは、タイを拠点に世界133か国へ輸出される「IMVプロジェクト」の伝統を継承する9代目。タイ