ゆりやんレトリィバァ、LAで走らせる一台とはお笑いタレントのゆりやんレトリィバァさんが、2026年2月7日に日本テレビ系で放送された「Google Pixel presents ANOTHER SKY」に出演。ロサンゼルスでの生活に密着した今回の放送では、愛車を運転する姿も紹介されました。番組で映し出されたのは、いったいどのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ 「ゆりやんレトリィバァ」と「日産車」を画像で見る（33枚）現