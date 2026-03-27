5月29日に公開されるアニメーション映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤（コンパス）』の吹替版キャストとして、佐藤拓也、多田野曜平、中井和哉、久保ユリカ、安元洋貴、天粼滉平、野津山幸宏が決定。あわせて日本オリジナルポスタービジュアルが公開された。 参考：映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』5月29日公開特報映像＆ビジュアルも 多才だけどお調子者でドジな