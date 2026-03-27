＜フォード選手権初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞上位9人のうち、首位のリディア・コ（ニュージーランド）を含め6人が、涼しい時間帯の午前スタート。そのなかで、厳しい暑さとなった午後スタートながらスコアを伸ばしたのが勝みなみだ。8バーディ・1ボギーの「65」をマークし、7アンダー・6位タイで滑り出した。【写真】日本では見られない！ 砂漠のなかにあるコースの景色が斬新「序盤から