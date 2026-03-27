国内男子ツアー通算5勝の?川泰果が27日、2025年シーズンのポイント数に応じ寄付金を贈る『?川泰果 Eagle Donation for Future Supported by 住友生命』の贈呈式に出席。今年はナショナルチーム時代の“恩返し”にと、日本ゴルフ協会（JGA）へ寄付した。【写真】?川泰果のスイングを“ド迫力アングル”で見てみようスポンサー契約を結ぶ住友生命とともに取り組むこのプロジェクトは、子どもたちの未来、地球環境保護のた