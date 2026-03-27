28日、薩摩地方は朝から晴れ、日中は雲の少ない安定した天気で、夜にかけても晴れが続く見込みです。大隅地方も一日を通して晴れ、日中は汗ばむほどの陽気になる所がありそうです。種子島・屋久島地方は晴れの一日となり、ほとんど雲のない快晴の空が広がるでしょう。奄美地方も広い範囲で晴れますが、北部では午後に一時雲が目立つ時間がありそうです。霧島神話の里公園では、ソメイヨシノが現在見ごろを迎えており、29日（日