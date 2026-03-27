ブライソン・デシャンボーが自身のインスタグラムを更新。シンガポールで開催された第4戦に続き、南アフリカで開催された第5戦も制してLIVゴルフで2戦連続優勝したデシャンボー。大会後にはサファリに出かけ、野生動物たちと間近で接した。【写真】ライオンとB・デシャンボーの超接近2ショット投稿ではたくさんの写真を公開したが、1枚目は大きなゾウの横に立ち、牙を両手でつかんでいる写真。恐れる様子もなく笑顔を浮かべている