＜CAMCOカップin小野グランドCC?ジュニア育成トーナメント?事前情報◇26日◇小野グランドカントリークラブNEWコース（兵庫）＞今年で5回目を迎えるCAMCOカップin小野グランドCC〜ジュニア育成トーナメント〜が兵庫県にある小野グランドCCで開催され、7アンダーで回った小斉平優和がプロの部で大会初優勝を飾り、優勝賞金200万円を手にした。32名が出場したアマチュアは１アンダーで回った滝川第二高校2年生の森本樹が優勝となっ