ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの安田章大が２７日、東京・新国立劇場中劇場で行われた主演舞台「音楽劇ポルノスター」（４月１２日まで同所、他公演あり）のプレスコールに、俳優の古田新太らと登場した。安田は、７年ぶりの舞台共演となった古田について、「巨木みたいなのが、より幹が太くなった感じ。カブトムシとかクワガタが蜜に寄って集まってくる。そんなたくましさ、貫禄、みんが頼りたくなるところが熟されてらっしゃる」