藤井 風の3rdアルバム『Prema』初回盤に収録された作品『Pre: Prema（プリプレマ）』が、4月3日午後1時（日本時間）に配信リリースされることが決定した。あわせて、収録曲の「It's Alright」がショート尺（スニペット）で先行配信開始となった。【写真】レア！藤井 風が公開した侍ジャパンユニフォーム姿WBC史上初となるサウンドトラックへの参加で話題を集め、4月には初の『Coachella 2026』出演、その後は『Prema World Tou