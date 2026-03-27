5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）の対戦カード発表会権が27日に都内ホテルで行われ、ライト級タイトルマッチとして王者イルホム・ノジモフvs.挑戦者ルイス・グスタボなど8試合とオープニングファイト3試合が発表された。昨年大みそかに急きょのカード変更でホベルト・サトシ・ソウザのライト級王座に挑戦し、1ラウンドわずか13秒KO勝利で王座戴冠したノジモフ。RIZINの10周年を締めくくる大会で最大ともい