ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの安田章大が２７日、東京・新国立劇場中劇場で行われた主演舞台「音楽劇ポルノスター」（４月１２日まで同所、他公演あり）のプレスコールに、俳優の古田新太らと登場した。３月に大阪公演がスタートしており、話題は大阪公演の思い出話に。安田は、「結構みんなで、いっぱい杯を交わしました。お芝居もしっかりみんなで作り上げて、裏でちゃんとお話しもして」と回答。チームワークの良さを実感した