気象予報士の蓬莱大介氏（43）が27日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。番組を卒業した。蓬莱氏は28歳当時の11年から15年間出演。番組の最後、自身の出演シーンをまとめたVTRが放送された。当初は宮根のツッコミにタジタジだった様子が公開された。そして最後「関西の皆さん、引き続きよろしくお願いします」と前置きした上で「全国の皆さん、いろんなところ行きましたけど、『宮根さんに負