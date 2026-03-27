「BKB」ことお笑い芸人のバイク川崎バイク（46）が27日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人らとの写真を公開した。BKBは「劇場合間or終わりの軽メシメモリー」と題し、思い出写真を複数アップ。「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎、お笑いコンビ「囲碁将棋」、「蛙亭」イワクラ、「男性ブランコ」平井まさあきら、多数の人気芸人との食事風景を公開した。そして「劇場は合間に誰かと楽しく飯を食べれるからずっ