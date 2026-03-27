昨年4月9日、大統領令に記されたトランプ米大統領の署名/Nathan Howard/Reuters/File（CNN）米財務省は26日、トランプ大統領の署名が今後発行される紙幣に掲載されると発表した。これはトランプ氏が自らの足跡を連邦政府に残そうとする最新の動きとなる。現職の米国大統領の署名が紙幣に掲載されるのは今回が初めて。ベッセント財務長官は、この措置は米国の建国250周年を記念するものだと述べた。「偉大な我が国とドナルド・J・ト