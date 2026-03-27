「選抜高校野球・準々決勝、専大松戸２−１山梨学院」（２７日、甲子園球場）専大松戸が競り合いを制し、春夏合わせて初の甲子園ベスト８入りを決めた。１−１の八回１死二塁、瀬谷の中前適時打で勝ち越した。初回に２死二塁で４番の吉岡の左前タイムリーで先制した。先発の門倉は前日２６日の２回戦、九州国際大付戦で五回途中からのリリーフに続く連投で１失点完投。０−１の二回に追いつかれたが、その後は走者を出して