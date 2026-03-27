タレント長嶋一茂（60）が27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。米国とイランの停戦に向けた協議についてコメントした。米国はイランに対し「核兵器開発を行わない」「ウラン濃縮の禁止」「ミサイル保有数の制限」「ホルムズ海峡の開放」など15項目を盛り込んだ和平計画案を提示。一方のイランは交渉を拒否し「侵略と暗殺の完全停止」「戦闘再開を防ぐ仕組みの確立」「賠償金の支払い」「ホ