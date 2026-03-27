横浜バニラは3月26日、人気アニメの劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーションを決定した。横浜発のギフトスイーツブランドとして、映画公開日の4月10日に合わせ、オリジナルデザインのコラボ商品を発売するとのことだ。商品の詳細は今後順次発表される予定で、ファンの期待が高まっている。劇場版名探偵コナンと横浜バニラのコラボ決定代表取締役社長CEOの郄橋優斗は、自身も劇場版『名探偵コナ