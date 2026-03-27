ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの安田章大が２７日、東京・初台の新国立劇場で主演舞台「音楽劇ポルノスター」（２８日〜４月１２日）のプレスコールを行った。不条理犯罪ファンタジー音楽劇で、安田が演じるのは私立探偵で、その私立探偵のところに古田新太演じる開業医と川島海荷演じる娘のマリアが、ある男を探してほしいという依頼をするところから始まる。安田は「テレビでは流せない内容」と舞台を説明し「明るいエロっていい