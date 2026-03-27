【モデルプレス＝2026/03/27】HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」ファイナリストで、ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビューしたふみのが、4月27日発売のビューティ＆ファッション誌「cyan（シアン） issue 44 spring 2026 FUMINO」（カエルム）表紙に登場。自身初の雑誌表紙にして本誌初登場、両面Wカバーとなる。【写真】「ノノガ」出身シンガー、美スタイ