タレントで俳優の川口葵さん（27）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な寝相を披露した。川口さんは25年7月、格闘家の武尊さん（34）との結婚を発表し、話題を集めた。（嫌いにならないでね！笑）川口さんは、「ある日の寝相」といい、ベッドの上で寝転んでいるところをとらえた写真を投稿した。その写真では、両足の裏を合わせ、さらには体をねじって片腕で顔が隠れている。長袖長ズボンのもこもことしたパジャ
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