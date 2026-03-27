北九州市で27日、オープントップバスの運行が始まりました。開放感を味わいながら、ふだんとは違った視点で景色を楽しむことができます。JR小倉駅前では「オープントップバス」の出発式が行われました。オープントップバスは屋根がなく、車体の高さはおよそ3.8メートルの2階建てで、開放感を味わいながら、ふだんとは違う高い視点で迫力のある景色を楽しむことができます。■乗客「乗ったことがないので乗