日本時間１６時００分に英小売売上高（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（2月）16:00 予想-0.7%前回1.8%（前月比) 予想2.1%前回4.5%（前年比) 予想-1.0%前回2.0%（除自動車燃料・前月比) 予想2.7%前回5.5%（除自動車燃料・前年比)