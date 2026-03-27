【これからの見通し】材料が交錯、トランプ発言や欧州インフレ動向、ドル円は介入警戒も 週末の東京市場ではドル円が160円の大台を意識し、159円台後半から半ばへと軟化した。片山財務相が「断固とした措置含めしっかり対応する」と強めの語調で円安をけん制しており、市場に介入警戒感が再認識されたようだ。ユーロドルやポンドドルはドル売り優勢に推移している。一方、ユーロ円やポンド円などのクロス円は午