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小売売上高（2月）16:00 結果-0.4% 予想-0.7%前回2.0%（1.8%から修正）（前月比) 結果2.5% 予想2.1%前回4.8%（4.5%から修正）（前年比) 結果-0.4% 予想-1.0%前回2.2%（2.0%から修正）（除自動車燃料・前月比) 結果3.4% 予想2.7%前回5.9%（5.5%から修正）（除自動車燃料・前年比)