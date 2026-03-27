来年度予算の年度内成立が極めて困難となる中、政府は27日、暫定予算案を閣議決定しました。週明けに国会で審議され、成立する見通しです。政府・与党はいまだ、来年度予算の「年度内成立を目指す」としていますが、今週土日の28日、29日の審議も見通しが立たず、年度内成立は極めて困難な状況です。暫定予算案は来月1日から11日までの期間で、一般会計の歳出総額はおよそ8.6兆円となっています。30日に衆参両院で審議され、成立す