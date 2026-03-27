「解体現場が崩れた」歩道と車道にはがれきが散乱午後3時15分ごろ、東京・北区田端新町で「解体現場が崩れた」と110番通報がありました。【写真を見る】【速報】建物解体工事現場で足場が崩落けが人なし東京・北区警視庁によりますと、解体中の建物が足場と一緒に崩れたということです。JNNが撮影した映像からは、建物に面している歩道と車道にがれきが散乱しているのが分かります。現在のところ、けが人は確認されていないと