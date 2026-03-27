スマートフォンのアプリで事前に商品を注文して店頭で受け取る「モバイルオーダー」が、大手コンビニエンスストアで始まります。【映像】モバイルオーダーの様子石橋レポ「アプリで事前に注文すると温かい出来立ての商品を受け取れます」セブン‐イレブンは、コンビニ業界で先駆けてモバイルオーダーを導入します。対象は揚げ物やパンなど店内調理の商品で、将来的には弁当なども可能にします。アプリで注文を受けてから調理