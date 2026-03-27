「選抜高校野球・準々決勝、専大松戸２−１山梨学院」（２７日、甲子園球場）山梨学院が競り負け、昨夏に続く４強入りはならなかった。１回戦で左手首付近を骨折したプロ注目の二刀流、主将の菰田はこの日もベンチから声を出して仲間を鼓舞した。試合終了の瞬間は先頭に立って本塁付近に整列。あいさつ後は穏やかな表情で相手選手と言葉を交わし、健闘をたたえた。相手の校歌を聞き終えると、三塁側アルプスの応援団の前へ