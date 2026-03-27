去年1年間の特殊詐欺などの被害額が3241億円を超えて過去最悪となる中、警察庁はきょう、全国警察の幹部を集めた会議を開きました。警察庁重松弘教 刑事局長「令和7年の特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は前年比約63%増の約3241億円となり、過去最悪を記録するなど、極めて危機的な状況にあります」警察庁の重松弘教刑事局長は会議の冒頭でこのように述べたうえで、「被害を抑え込むためには、これらの詐欺に深