アメリカの首都ワシントンでは桜が満開を迎え、訪れた人の目を楽しませています。【映像】桜を楽しむワシントンの見物客（実際の様子）箕輪適リポート「春の暖かさも相まって平日にもかかわらず、多くの見物客が集まっています」アメリカ国立公園局は26日、ワシントンの桜が満開を迎えたと発表しました。当初の予想より3日ほど早い満開です。桜の名所のポトマック川の周辺は花見を楽しむ人たちでにぎわいました。見物客「普段