人気バンド・米米ＣＬＵＢの代表曲「君がいるだけで」がタイのアーティストによってカバーされ、２７日、「君がいるだけで（２０２６Ｔｈａｉ−ＪａｐａｎｅｓｅＶｅｒｓｉｏｎ）」として日本とタイの両国で配信リリースされた。バンドのボーカル・石井竜也とタイのＢＮＫ４８、ラムヤイ・ハイトンカム、Ｆ．ＨＥＲＯがコラボ。楽曲の中では日本語とタイ語が行き交い、食文化や生活のモチーフなどが歌詞の中にユーモラスな