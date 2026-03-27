新年度予算案の年度内の成立が難しくなる中、政府は暫定予算案を閣議決定し、国会に提出しました。【映像】予算案8.6兆円を閣議決定片山財務大臣｢暫定予算を編成し、先ほど閣議決定を頂きました。一般会計の歳出総額は8兆5641億円で、｢コロヨイ｣ですね｣暫定予算案には、4月1日から、予算が自然成立する11日までに必要な経費を計上しています。一般会計の歳出総額8兆5641億円のうち、地方交付税交付金などが5兆1028億円、年金