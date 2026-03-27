今月7日、富山市の国道8号の交差点で親子2人が死亡した事故で、逮捕されていた運転手の男がきょう、危険運転致死の罪で起訴されました。起訴されたのは、舟橋村の無職、杉林凌被告（26）です。起訴状などによりますと、杉林被告は今月7日の早朝、富山市八町の交差点に赤信号を無視して、重大な危険を生じさせる速度の時速およそ140キロで進入し、軽乗用車に衝突して、乗っていた親子2人を死亡させたとされています。これまでの警察