カリフォルニア州の連邦地裁は26日、トランプ政権がAI企業アンソロピックを政府契約などから排除した措置について、仮差し止めを命じました。アンソロピックは、AIの軍事利用に一定の制限を設けていて、国防総省による制限緩和の要求を拒否していました。これを受けトランプ政権は先月、アンソロピックを安全保障上の脅威となる「サプライチェーンリスク」に指定し、全ての政府機関での使用停止を指示しました。アンソロピック側は