フジテレビは27日、都内の同局で3月度社長会見を行った。清水賢治社長は会見の中で、元タレントの中居正広氏に関する問題への第三者委員会からの調査報告書が公表されてまもなく1年を迎えることについて言及した。昨年3月31日に、400ページ弱におよぶ同資料が公表され、ハラスメント行為などが認定された。それから1年。「心情的には振り返る余裕がない」としつつ、「人権ファーストの会社に生まれ変わるためにガバナンスの改革を