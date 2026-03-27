小泉防衛大臣は、海上自衛隊のイージス艦からアメリカ製の長射程巡航ミサイル「トマホーク」を発射できるようになったと発表しました。【映像】トマホーク発射の様子小泉防衛大臣「我が国の抑止力・対処力の強化の早期実現につながるものであり、我が国への武力攻撃そのものの可能性を低下させる上で大きな意義があると考えています」イージス艦「ちょうかい」はアメリカでシステム改修や乗員訓練などを行い、射程およそ1600キ