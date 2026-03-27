フジテレビは27日、都内の同局で3月度社長会見を行った。清水賢治社長は、3月に行われた野球の国際大会WBCの放映権をNetflixが取得したことについて言及した。「放送できなかったのは残念。国民の関心が非常に高かった」と切り出し、「特にスポーツは、新しいメディアができるたびに（放映権が）高くなっていきます。高騰しやすいものなので、どこまでやっていけるのか。（視聴者の）見たいという気持ちに応えたいですが、民放です