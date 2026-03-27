「選抜高校野球・準々決勝、専大松戸２−１山梨学院」（２７日、甲子園球場）山梨学院が競り負け、昨夏に続く４強入りはならなかった。１−１の八回、先発の渡部が１死二塁のピンチで中前適時打を浴び１点を勝ち越された。打線は０−１の二回２死一、三塁で島田の左前適時打で同点。その後は走者を出しながらもあと一打が出なかった。