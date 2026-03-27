FM NACK5の人気番組「FUNKY FRIDAY」（金曜午前9時）のパーソナリティー小林克也が85歳の誕生日を迎えた27日、いつも通りの9時間の生放送を行っている。“KING OF DJ”の記念日を祝福しようと、スターダスト☆レビューの根本要（68）がサプライズゲストとして登場。バースデーソングを歌唱して「長生きしてね」と言葉をかけた。小林は突然現れた根本に驚きながらも「ありがとう」と感謝して大喜びだった。番組は1993年10月にスター