【第21話2】 3月27日公開 □第21話2を読む 【拡大画像へ】 双葉社は3月27日、窓口基氏によるマンガ「冒険には、武器が必要だ！～こだわりルディの鍛冶屋ぐらし～」第21話2「お祭り前の風見山羊の依頼」をwebアクションにて無料公開した。 前回、モンスターと遭遇してしまったルディたちだったが、ニコの祖父がルディの作った武器を使って助けてくれる。思い出話も終わり