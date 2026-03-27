3月27日、B2東地区の山形ワイヴァンズは、陳岡燈生が右アキレス腱断裂と診断されたことを発表。同日付で村上慎也をインジュアリーリストから抹消した。 現在24歳の陳岡は、185センチ86キロのポイントガード兼シューティングガード。土浦日本大学高校から日本大学へと進学し、2023－24シーズンに越谷アルファーズの特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。