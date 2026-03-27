シャンソン化粧品シャンソンVマジックは3月26日、渡部陽美がチームを退団し、大学へ進学することを発表した。 1月に19歳の誕生日を迎えた渡部は、175センチ58キロのパワーフォワード。三田松聖高校出身で、アーリーエントリーでシャンソン化粧品へ加入した。「大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン Wプレミア」は6試合の出場。通算2シーズンでレギュラーシӦ