きょう東証グロース市場に新規上場したセイワホールディングスは、午前９時３分に公開価格１２５０円を３０円（２．４％）下回る１２２０円で初値をつけた。公開価格を下回るスタートとなったものの、その後は堅調な動きとなり徐々に株価は上昇。午後０時４５分にはストップ高の１５２０円に上昇し、その後も買いを集め初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS