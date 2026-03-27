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◎経済統計・イベントなど ◇３月２９日 ※イギリスとユーロ圏が夏時間に移行 ◇３月３０日 １５：００独・輸入物価指数 １７：３０英・消費者信用残高 １７：３０英・マネーサプライ １８：００ユーロ・経済信頼感 １８：００ユーロ・消費者信頼感（確定値） ２１：００独・消費者物価指数（速報値） ◇３月３１日 ０５：００米・ニューヨーク連銀ウィ